Sanremo 2024, Mengoni in gonna: la reazione di Amadeus. E sui social...

Marco Mengoni è stato il protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2024 con gag e canzoni. Il co-conduttore è apparso spigliato, a suo agio e per nulla intimorito dal nuovo ruolo, nonostante le dichiarazioni di rito. Numerosi i cambi di look durante la setata, con maglie "retate" e abiti in pelle. Ha colpito molto l'attenzione degli utenti dei social l'outfit sfoggiato dopo mezzanotte, quando la serata era ancora lontana dalla conclusione - prevista alle 2.18 di notte... - per presentare i Ricchi e poveri.

"Stessi diritti". graffio di Mengoni all'Ariston: e spunta il "preser-bacino"

Mengoni è arrivato sul palco dell'Ariston vestito con un completo di pelle nera composto da giacca e gonna poco sotto il ginocchio. "Stai benissimo" ha osservato Amadeus. Di vario tenore i tanti commenti apparsi subito dopo su X. "Fa baciare tutta la prima fila dicendo "tutti i baci hanno gli stessi diritti" e ora indossa una gonna di pelle demolendo la mascolinità tossica in eurovisione. SEMPLICEMENTE MARCO MENGONI", scrive un'utente. "Mengoni sul palco con la gonna. Simone Pillon e quelli Pro vita domani si incatenano davanti la Rai", scrive un'altro pensando già alle polemiche.

Non mancano i commenti ironici: "Comunque mezzanotte e Mengoni è già in gonna di pelle, alla fine le mutande borchiate sicuramente", e quelli di chi trova che il look del cantante di Ronciglione non venga valorizzato dalle inquadrature: "La regia ha deciso che non dobbiamo vedere la gonna di Mengoni". In fatto di look, da segnalare proprio quello dei Ricchi e poveri, Angelo Sotgiu e Angela Brambati. che si sono presentati sul palco "ingabbiati" da un enorme cuore che li circondava.