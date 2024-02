Sanremo 2024, apertura a sorpresa: chi c'è sul palco al posto di Amadeus

07 febbraio 2024 a

Un inizio di serata completamente inatteso. Amadeus, accompagnato dal suo compagno d'avventura Fiorello, si è fatto inquadrare all'entrata del teatro Ariston. Fatto, questo, che ha subito scosso i telespettatori. A dare il via alla seconda serata della manifestazione canora più seguita d'Italia, infatti, non è stato il direttore artistico ma Ruggiero Del Vecchio, ospite fisso del programma televisivo di Rosario Fiorello, VivaRai2!. Dopo aver conquistato la scena e dato il via alle danze, il supporter dello showman siculo ha cantato "Italodisco" dei The Kolors e "Mon Amour" di Annalisa, attirando il lungo e sincero applauso da parte del pubblico.

Sui social la presenza di Ruggiero Del Vecchio è stata apprezzatissima. "Sto piangendo", "Ruggiero che canta i tormentoni estivi e non siamo neanche alle nove", "Questo pazzo di Fiorello che ci piazza Ruggiero ad aprire la serata": questi alcuni dei commenti apparsi su X, dove gli utenti si stanno già scatenando. Stasera ascolteremo metà delle canzoni in gara e i cantanti che si esibiranno domani presenteranno gli artisti di oggi. I telespettatori non stanno nella pelle.