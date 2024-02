Sanremo 2024, imprevisto con il cameraman per Amoroso: "L'autografo"

06 febbraio 2024 a

Gli italiani non stanno nella pelle. È ormai finita la lunga attesa per Sanremo 2024. Stasera le luci del teatro Ariston si accenderanno e avrà inizio la 74esima edizione della competizione canora più amata e più seguita della penisola. Il quinto Festival targato Amadeus sarà più social che mai. Parola del direttore artistico. E proprio da Instagram e X, l'ex Twitter, spuntano le prime chicche. Gli utenti iniziano a condividere scenette e fotografie che sfuggono ai meno attenti. Ieri sera, come da rito, gli artisti si sono presentati al pubblico e hanno sfilato sul green carpet. Alessandra Amoroso, una delle favorite di quest'anno, si è slanciata verso i fan che le chiedevano scatti e autografi. Mentre si avvicinava alle persone assiepate ai bordi del carpet, si è però scontrata con il cameraman che la stava riprendendo.

Il momento è stato immortalato da una persona immersa nella folla. "L'autografo andava portato in salvo", scrivono su X ironicamente. Nel filmato lanciato in rete, Alessandra Amoroso, sorridente più che mai, per raggiungere il pubblico travolge il cameraman. Un piccolo imprevisto che, però, ha divertito molto. Tra i commenti c'è chi usa l'arma dell'ironia e chi, invece, la sostiene già per la gara che inizierà tra pochissime ore.