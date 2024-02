Grammy Awards, Taylor Swift da record. E annuncia pure un nuovo album

05 febbraio 2024 a

Taylor Swift entra nella storia dei Grammy Awards. La pop star statunitense, infatti, con il suo decimo album in studio ‘Midnights’ è diventata la prima e unica artista a vincere per quattro volte il premio come miglior album (Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder si sono fermati a tre). «Per me, il premio è il lavoro. Tutto quello che voglio fare è continuare a poterlo fare» ha commentato l’artista 34enne che durante il suo discorso ha sorpreso i fan annunciando il suo undicesimo album intitolato ‘The Tortured Poets Department’ che uscirà il 19 aprile.

«Questo è il mio 13esimo Grammy ed è il mio numero fortunato» ha esordito la cantante che ha raccontato così la novità: «Voglio quindi ringraziare i fan raccontandovi un segreto che vi ho tenuto nascosto negli ultimi due anni, ovvero il mio nuovissimo album. Uscirà il 19 aprile, si intitolerà ‘The Tortured Poets Department’ e tra poco andrò a postare la copertina dietro le quinte». La copertina dell’album presenta una foto in bianco e nero di Swift sdraiata su un letto con indosso un top nero e pantaloncini. «Tutto è lecito in amore e poesia. Nuovo album ‘The Tortured Poets Department’. In uscita il 19 aprile», ha scritto la pop star accanto al post. Continua il momento da record per Swift.