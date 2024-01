Jannik Sinner a Sanremo, doccia fredda per Amadeus: "Ha già deciso"

30 gennaio 2024 a

Tutti lo vogliono, Jannik Sinner, il personaggio del momento dopo il trionfo agli Australian Open, primo Slam di una carriera che tutti si augurano che sia ricca di vittorie e record per il tennis azzurro. Il primo a bramare per un'ospitata del campione altoatesino è Amadeus che pressa per averlo al Festival di Sanremo, al via martedì 6 febbraio dal Teatro Ariston. Rompendo ogni consuetudine, il direttore artistico della gara canora ha fatto sui social un invito pubblico al tennista che giorni fa aveva già allontanato l'ipotesi di un passaggio sul palco di Sanremo.

Anche Fiorello ha ironizzato sul pressing del conduttore: "Ha invitato Sinner dicendo ’non devi cantare né ballare'. Ma perché non lo dici a me?", ha scherzato lo showman a Viva Rai2. "Jannik, tu non puoi capire. Ti ha puntato! Belzebù ti ha puntato e non ti mollerà. Te lo troverai ovunque!", incalza Fiorello. Sulla vicenda è arrivato anche il commento di Angelo Binaghi, presidente della Federtennis. "Se Sinner andasse a Sanremo sarebbe una delusione", ha detto senza il numero uno della Fitp, "tutti andrebbero, ma lui è diverso e parlo contro i miei interessi perché Sinner a Sanremo sarebbe una grande promozione per noi".

Oggi il campione è stato ricevuto dalla premier Giorgia Meloni, che come racconta Binaghi "gli ha detto che dovrebbe andare, ma va protetto da tutti perché non va strumentalizzato. Se tutti insieme vogliamo una storia diversa dobbiamo proteggerlo, mi ci metto io a petto nudo se serve", conclude il dirigente. E Sinner? Ha già preso una decisione? A racogliere le ultime indiscrezioni è la Gazzetta dello sport che sul suo sito rivela: nonostante "l'insistenza" di Amadeus, "Jannik avrebbe già deciso di rifiutare l'invito". Sarà così?