La Vita in diretta, la disabile trova lavoro dopo l'appello in tv. “Gioia indescrivibile”

19 gennaio 2024 a

a

a

«Una soluzione così non me la immaginavo neanche nella fantasia. Non ci speravo proprio. Invece è successo, questa volta la fortuna è passata da casa mia». A parlare a ’La Vita in Diretta’, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, è Angela, la signora 83enne di Sovico, in provincia di Monza e Brianza, che aveva lanciato un appello per far sì che la figlia Maria Teresa, 51enne con disabilità, trovasse un lavoro vicino casa. Angela infatti era costretta a percorrere ogni giorno 50 km per accompagnare al lavoro la figlia disabile di 51 anni, ma ultimamente non ce la faceva più. Grazie a questo appello presto Maria Teresa lavorerà in una farmacia di Sovico come addetta alle pulizie.

"Non lo meritavo", Onestini subito fuori dal GF spagnolo: cosa è successo

«Siamo contentissimi, come si fa a descrivere una gioia simile», ha detto Angela. «Dopo 28 anni... insomma grazie, grazie, grazie di cuore, a te Alberto (Matano, ndr), a Luca che è stato un tesoro (Forlani, inviato del programma), a tutti i collaboratori perché veramente gentili. Grazie alla gente che ha preso a cuore questa storia, è stata proprio una gioia immensa». Nel corso della trasmissione ha parlato anche il dottor Alessandro Desenzani della farmacia presso la quale lavorerà Maria Teresa: «Abbiamo saputo da diversi clienti, da persone insomma del paese, che c’era questa situazione, poi fra l’altro noi era da un po’ di tempo che cercavamo una figura professionale come quella della signora Maria Teresa e abbiamo visto che poteva essere un’opportunità per entrambi».