L'Eredità, la Ghigliottina delle polemiche: "Se nessuno indovina..."

11 gennaio 2024 a

a

a

Una Ghigliottina che fa discutere quella dell'ultima puntata de L'Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1. Protagonisti della fase finale della puntata Daniele e Nicolò, che hanno conquistato tifosi e sostenitori sui social. Mercoledì sera il duello ha arriso a Daniele che è arrivato al gioco finale della Ghigliottina con 40mila euro in ballo. Le parole "indizio" attraverso le quali trovare la chiave che le unisce erano: Secco, Carte, Luce, Barca e Scienza. Ebbene, la soluzione non era facile e infatti il concorrente non l'ha indovinata. La parola giusta era "Pozzo", associazione semantica che ha suscitato le reazioni dei social che non sono mancate: "Avranno messo come autori quelli di Reazione a catena. Si vede dalle associazioni di parole", è la stoccata di un utente che fa riferimento all'altro quiz Rai. "Ma chi cavolo avete messo come autore? Vi rendete conto che se nessuno indovina un problema ci sarà. Fatelo curare da un bravo medico. Altro flop della Rai", il commento caustico di un altro telespettatore che si sfoga sui social.

Liorni parte a razzo: festeggia la Rai con un boom di ascolti

Il giorno precedente era toccato a Nicolò provare a vincere un corposo montepremi di 85mila euro. Anche in quel caso, il concorrente aveva fallito la prova finale e anche allora c'è stata maretta sui social. Alcuni utenti infatti hanno puntato il dito sul conduttore reo - a loro modo di vedere - di aver "illuso" Nicolò con il suo atteggiamento facendogli credere che avesse dato la soluzione giusta.