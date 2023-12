Elisa in tv la notte di Natale: "Mi fermerò per due anni"

20 dicembre 2023 a

Elisa in prima serata su Canale 5. La vigilia di Natale sulle reti Mediaset farà rima con le canzoni della cantante triestina. Canale 5 manderà in onda il doppio concerto che Elisa ha tenuto a metà dicembre al Mediolanum Forum di Assago. Sul palco tantissimi ospiti: Pio e Amedeo, Giorgio Panariello, Drusilla Foer, Luciano Ligabue, Tommaso Paradiso, Rkomi, Giorgia, Eleonora Abbagnato, Giovanni Storti, Dardust, Andrea Bocelli, Carmen Consoli, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari e Tiziano Ferro in collegamento. Il concerto al Forum di Assago, è stato una sorta di congedo della cantante dal suo pubblico.

Nei giorni scorsi, infatti, la cantante ha annunciato al Corriere della Sera che intende prendersi una pausa: “Mi fermerò anche per quasi due anni - ha detto Elisa al Corriere - Sicuramente non mi sento di dire che vorrei abbandonare quello fatto sino ad ora con la musica. È prematuro dire cosa sarà il futuro ma ho dato tutto e ho studiato tanto negli ultimi anni. Ho 46 anni e, dopo una certa età, per continuare a cantare devi studiare. Sono iperattiva e impiegherò il mio tempo in queste settimane facendo cose come lo snowboard“. Intanto godiamoci la scaletta del suo concerto di Natale.