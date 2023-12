Affari tuoi, la mossa della concorrente scatena le critiche: "Una sconfitta"

15 dicembre 2023 a

Si è sfiorato il colpo grosso nell'ultima puntata di Affari Tuoi. La concorrente Fiorangela giovedì 14 dicembre ha rischiato di portarsi a casa 200mila euro. Di fatto i pacchi blu, quelli con i premi meno cospicui, sono andati via nelle prime battute della partita. Restati in gioco quelli rossi, sono arrivate le offerte "pesanti" del "dottore". In gioco pacchi da 200.000, da 50.000 e da 30.000: insomma bei soldi.

Il dottore è arrivato a offrire 55.000 euro, una bella cifra, che tuttavia è stata rifiutata da Fiorangela. La concorrente ha accettato il rischio sperando di pescare un pacco contenente una cifra ancora più sostanziosa. Purtroppo via via son usciti dal gioco il pacco da 200mila euro e quello da 50.000. Alla fine a Fiorella è rimasto il premio da 30mila, ben al di sotto dell'offerta più ricca ricevuta durante la partita.

Scatenati i tele-commentatori dei social: "Va bene niente!! Hanno rifiutato 55000 euro! Il dottore la spunta sempre,lui ha il bastone per il manico...", "No dai...alla fine soldi sicuri ma hanno vinto molto meno della prima offerta, assurdo", ma c'è anche chi fa notare: "Tornare a casa con 'soli' 30 mila quando in gioco c'erano ancora 100,200 e 300 mila... Contente loro ma per me è come una sconfitta". Insomma, ognuno da casa avrebbe fatto scelte diverse.