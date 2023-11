Grande Fratello, Giampiero Mughini spiazza tutti e abbandona la casa: “Perché vado via”

17 novembre 2023 a

Giampiero Mughini ha preso una decisione: abbandonerà in anticipo la Casa del "Grande Fratello". Il giornalista ha voluto fare chiarezza sui motivi che lo hanno portato a tale passo nel corso della ventesima puntata, trasmessa da Canale5 giovedì 16 novembre. “Premesso che le mie sono inezie e bricioline su un piatto rispetto a quelle di Alex sono qui a fare un discorso che per me è rigato di lacrime, ossia che fra poco lascerò questa dannatissima Casa”, la prima parte delle parole pronunciate ai compagni d’avventura, con un riferimento alla notizia della mancata riduzione della squalifica per Schwazer, che dovrà saltare le Olimpiadi del 2024 e non potrà coronare il suo sogno di tornare alle gare dopo la squalifica per doping.

Mughini va avanti, entrando nei meriti dell’addio: “Questa decisione è dovuta a due ordini di causa, la prima è dovuta alla vigliaccheria, perché non mi permette di leggere i miei cinque quotidiani al giorno, alla mia libreria, e a mia moglie Michela e ai miei figli a quattro zampe. Questa decisione ne vale al 25 per cento. Il restante 75 è legato al fatto che devo terminare un libro, entro fine dicembre dovrò consegnarlo. Scrivere un libro è paragonabile a quello che è per una donna il tenere in grembo un bambino”.

L’opinionista televisivo usa parole al miele nei confronti degli altri concorrente del GF: “Io sono fondamentalmente un bravo ragazzo che rispetta gli altri e che è attento alle sfumature degli altri, litigare con me è pressoché impossibile. Certo, se vengo attaccato non faccio un passo indietro come spesso è accaduto nel mio mestiere. Sono stato benissimo nel vivere questa esperienza, 24 ore al giorno, con ragazze e ragazzi che non avrei probabilmente mai incontrato nel mio cammino professionale abituale. Aspetto ognuno di voi a pranzo o cena a casa mia, dove sarete accolti da me, mia moglie Michela e dai miei due bambini Bibi e Klimt. A presto, presto, presto”. Il Grande Fratello perde un pezzo inaspettatamente.