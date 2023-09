Pamela Prati ritrova il sorriso, scoop di Chi: il nuovo giovanissimo fidanzato

Francesco Fredella 22 settembre 2023 a

Ritrova il sorriso Pamela Prati, la diva del Bagaglino per antonomasia. Da sempre in tv, da sempre sulla cresta dell'onda della popolarità. Adesso che torna in prima serata a Tale quale show è pronta a incassare l'applauso di tutto il pubblico e di una persona speciale: il suo nuovo fidanzato. Ha 20 anni, fa il modello, è bellissimo. Il settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis, racconta con un servizio fotografico alcuni momenti della storia tra Pamela e Simone.



L'amore non ha età. E l'età non conta. Diciamolo subito senza troppi giri di parole perché tra Pamela e Simone ci sono 45 anni di differenza. Archiviato per lei il brutto momento legato a Mark Caltagirone, indimenticabile persona mai esistita e che ha segnato la sua vita. Una pagina lontana. Pamela ha sempre raccontato di essere stata vittima di una truffa affettiva. Adesso, però, ha ritrovato il sorriso grazie a Simone. I due, come fa sapere Chi, hanno trascorso alcuni giorni in Umbria. Adesso la Pamela nazionale, amata da tutti, è pronta per una nuova avventura televisiva con Carlo Conti: da stasera sarà uno dei concorrenti di Tale quale show su Rai1.