Un ascoltatore di RTL102.5 salirà sul palco per premiare il vincitore di Power Hits Estate 2023

Francesco Fredella 18 luglio 2023

Si avvicina il Power Hits Estate di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell'estate italiana. Martedì 29 agosto, all’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell'estate del 2023. La settima edizione del Power Hits Estate all’Arena di Verona registra il tutto esaurito già pochi giorni dopo l’apertura delle vendite: un successo straordinario che conferma l'incredibile richiamo dell’evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d’Italia.





Anche quest’anno, la prima radiovisione d’Italia vuole regalare un’opportunità unica: il 29 agosto, durante il Power Hits Estate 2023, un fortunato ascoltatore salirà sul palco dell’Arena di Verona per premiare il vincitore! Non solo, avrà anche la possibilità di fare un giro nel backstage e assistere alle prove per vedere come nasce uno degli eventi più importanti e attesi dell'anno. Sarà un'esperienza indimenticabile che permetterà all'ascoltatore di vivere da vicino la magia che circonda la realizzazione dello spettacolo. Per giocare e provare ad aggiudicarsi questa straordinaria esperienza basta andare su RTL 102.5 Play e votare il proprio Power Hit preferito.





Si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5. Da lunedì 19 giugno, nel contesto del Power Hits Estate 2023, sono state avviate due classifiche di RTL 102.5, suddivise come segue: la classifica settimanale, che stabilisce il brano primo classificato di ogni settimana, e la classifica generale, che decreta il Power Hit dell'estate 2023, ossia la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023.







Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull'airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la loro preferenza sulle canzoni in classifica e le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. Per partecipare, è necessario essere registrati alla Community MyPlay. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno, valido per entrambe le classifiche. Per quanto riguarda la classifica settimanale, i voti espressi nella settimana corrente contribuiranno a formare la classifica per quella settimana durante la votazione.





Il 29 agosto 2023 verrà proclamato il Power Hit dell’estate 2023, ovvero la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia, in diretta dall’Arena di Verona.





Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, durante la serata saranno assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI E SIAE: il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 - FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 (dati Gfk); il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 - PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023; il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023 - SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023; il premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2023, all'album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 (dati Gfk).







RTL 102.5 ha scelto Marco Mengoni per il lancio della settima edizione del Power Hits Estate. L'artista, già vincitore del premio "RTL 102.5 Power Hits Estate 2021" con il brano "Ma Stasera", ha annunciato che farà parte dell'incredibile line-up di artisti che si esibiranno il 29 agosto all'Arena di Verona. A condividere il palco con lui, per regalare al pubblico la loro "Pazza Musica", ci sarà la sua amica e collega Elodie. Ma le sorprese non finiscono qui, perché anche l’artista inglese YUNGBLUD si unirà al fantastico cast del Power Hits Estate 2023. È stato proprio lui a rivelarlo durante una diretta su RTL 102.5 in occasione del lancio del suo nuovo singolo "Lowlife": «Il 29 di agosto verrò in Italia, sarò con RTL 102.5 all’Arena di Verona! La mia performance sarà la più energica della serata. Costituiamo una famiglia. Italia, stai attenta, ho qualcosa per te».







Per il settimo anno consecutivo, anche quest’anno sarà l'Arena di Verona ad accogliere la 7ª edizione del Power Hits Estate. L'Arena, con la sua storia e la sua bellezza senza pari, che ha visto esibirsi i più grandi artisti al mondo, si conferma ancora una volta il luogo ideale per il grande show della prima radiovisione italiana. Il Power Hits Estate di RTL 102.5 riunisce le hit più popolari dell'estate e gli artisti di maggior successo per una serata ricca di musica, emozione e tanto divertimento.





Sarà possibile seguire il Power Hits Estate 2023 in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8. L’hashtag ufficiale del Power Hits Estate 2023 è #RTL1025phe23