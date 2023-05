Stefania D'Ambrosio nell'omaggio a Umberto Bindi

17 maggio 2023 a

Dal 12 Maggio su tutte le principali piattaforme digitali il nuovo progetto discografico di Stefania D’Ambrosio intitolato “per Umberto Bindi”, prodotto da Stefania D’Ambrosio e Michele Micarelli per Delta Italiana, label promossa e distribuita da Compagnia Nuove Indye, con il Patrocinio del “Premio Bindi”. Si tratta della prima uscita della collana “Quando l'interprete incontra i "Grandi autori". In questa prima pubblicazione si concretizza il percorso artistico di Stefania D’Ambrosio, iniziato già dai primi incontri con Umberto Bindi, suo caro amico, a cui è rimasta molto legata insieme a Michele Micarelli, musicista e arrangiatore di Bindi.

Stefania D’Ambrosio ha incontrato e duettato con grandi artisti come Gino Paoli, Enzo Jannacci, Bruno Lauzi, Cristiano De Andrè partecipando a importanti rassegne ed eventi speciali come l’omaggio ad Umberto Bindi del 2022 presso “Officina Pasolini” di Roma, patrocinato dal Premio Tenco e Premio Bindi, insieme a Sergio Cammariere, Bungaro, Morgan. Il 12 maggio ricorre il compleanno di Umberto Bindi che avrebbe compiuto 91 anni e Stefania ha scelto proprio questo giorno per omaggiarlo con un album che è anche la prima pubblicazione della collana “Quando l'interprete incontra i grandi autori". L’album è impreziosito anche dalla presenza della voce di Vittorio De Scalzi che interpreta “Letti” uno dei principali brani del repertorio di Umberto Bindi. L’intera pubblicazione è stata realizzata con registrazioni dal vivo, con tutto il calore e le emozioni del suono analogico, con tutte le sfumature che solo la musica dal vivo può donare, con la voglia e l’intento di continuare su questa strada per sensibilizzare e valorizzare il prezioso repertorio dei nostri grandi autori, dando vita e inizio a questa importante Collana "Quando l'interprete incontra i grandi autori".