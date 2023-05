Finale Eurovision 2023, Mengoni sul palco con la bandiera arcobaleno

Vince la svedese Loreen. Il cantante italiano quarto e premiato per la miglior composizione

È la Svezia, con la cantante Loreen, a vincere la 67esima edizione dell’Eurovision ma a Liverpool c'è anche l'Italia, con Marco Mengoni quarto e vincitore del premio per la migliore composizione. Il cantante di Ronciglione ha festeggiato sul palco con il tricolore e la bandiera arcobaleno. Singolare il caso di Loreeen. Si tratta della seconda volta per la cantante, che si è esibita sul palco con "Tattoo" e la settima vittoria per il Paese. La svedese è la prima donna a vincere l’Eurovision due volte. Seconda la finlandese Kaarija e terza l’israeliana Noa Kirel. L’Italia con Marco Mengoni è arrivata quarta.

"Tattoo" già durante la prima votazione, quella in mano alle giurie dei vari Paesi, aveva preso un ottimo vantaggio, lasciando il resto del podio a Israele e Italia. Mengoni fa un’ottima figura, a prescindere dalla quarta posizione finale e i dodici punti, il massimo, incassati da San Marino, Austria, Croazia, Romania e Slovenia; il vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo interpreta benissimo la sua «Due vite; da considerare anche la vittoria, da parte di Mengoni del Marcel Bezencon Awards, il premio della critica assegnato dagli altri artisti in gara.

Il voto popolare purtroppo non ci premia, al contrario permette alla Finlandia di impennare fino alla seconda posizione grazie all’efficacia di Kaarija con la hit "Cha Cha Cha". Ottimo risultato anche per l’altra italiana in gara, Alessandra, che ha rappresentato la Norvegia cantando "Queen of Kings" e concludendo la corsa al quinto posto. Italia presente anche con Mahmood che durante lo show ha incantato il pubblico di Liverpool con la sua versione minimal e contemporanea di "Imagine" di John Lennon.