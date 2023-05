Fabio Fazio dalla Rai a Discovery: "A un passo dalla firma"

Giada Oricchio 13 maggio 2023 a

a

a

Lunedì si riunisce il consiglio di amministrazione Rai per la nomina di Roberto Sergio a nuovo amministratore delegato a seguito delle dimissioni di Carlo Fuortes messo nelle condizioni di non essere in grado di portare a termine il suo mandato. L’elezione di Sergio non è scontata, ma i partiti si sono mossi affinché non ci siano colpi di scena. A seguire ci sarà il gran ballo delle nomine alle direzioni dei tg, degli approfondimenti e del prime time. Tra i volti noti in procinto di lasciare Viale Mazzini c’è Fabio Fazio che, dopo 20 anni, traslocherebbe con “Che Tempo che Fa” su canale Nove del gruppo Discovery.

Secondo quanto riferisce il “Corriere della Sera”, il conduttore aspetta di “conoscere il suo destino dal 15 marzo, quando ha chiesto di sapere se il suo contratto - in scadenza a fine giugno - sarebbe stato rinnovato”. Dai vertici è arrivato un silenzio attendista e assordante.

Nel frattempo Fuortes, che aveva ancora un anno di contratto, ha dichiarato di “non disponibile a coprire il ruolo di sovrintendente del Teatro San Carlo”, poltrona che il governo ha liberato con un decreto ad hoc definito “contra personam” cioè contro l’attuale sovrintendente Stephane Lissner che a sua volta aveva annunciato ricorso.