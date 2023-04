Cannes, selezione ufficiale 2023: in concorso Moretti, Bellocchio e Rohrwacher

13 aprile 2023 a

Saranno tre i film italiani in corsa per la Palma d'Oro alla 76esima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 16 al 27 maggio. La line up completa del festival è stata svelata oggi a Parigi in una conferenza con la presidente Iris Knobloch, annunciata dal delegato generale Thierry Frémaux. "I film sono tornati al cinema - ha affermato Knobloch -, i professionisti possono di nuovo condividere la loro esperienza di puro cinema che non è rimpiazzabile, i produttori possono nuovamente supportarli e difenderli, è un ritorno al futuro del cinema".

Rai Cinema parteciperà con tre film italiani nel Concorso principale, distribuiti in sala in Italia da 01 Distribution. Si tratta di 'Rapito' di Marco Bellocchio, che dopo il premio alla carriera dello scorso anno con 'La conversione' torna con il film sulla storia del giovane Edgardo Mortara, prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico; Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, in uscita in Italia il 20 aprile; e La chimera di Alice Rohrwacher, storia di un archeologo con Josh O’Connor, Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher.

“Un’edizione eccezionale, che vede partecipare, per la seconda volta negli ultimi venti anni, tre film italiani nel Concorso principale e per la prima volta tre film coprodotti da Rai Cinema. È un’affermazione importante per tutto il cinema italiano - commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema -. Ci complimentiamo con i produttori e i registi, tre diverse generazioni di autori molto cari al Festival di Cannes e al pubblico internazionale. Siamo onorati di accompagnare tre personalità con idee e visioni di cinema molto diverse tra loro, ognuna delle quali rappresenta un punto di riferimento nella storia del cinema e della cultura italiana. Con tutti loro condividiamo una storia lunga, costellata di successi e soddisfazioni, ed ora parteciperemo con emozione alla gara che li metterà a confronto con i massimi esponenti del cinema mondiale”.

Nella Selezione ufficiale Fuori Concorso anche l’attesissimo film di Martin Scorsese, Killers Of The Flower Moon con Leonardo diCaprio e Robert De Niro che sarà distribuito nelle sale italiane da 01 Distribution. In lizza per la Palma d'Oro, tra i film internazionali in Concorso anche Club Zero di Jessica Hausner; Asteroid City di Wes Anderson e Perfect Days di Wim Wenders e il film di apertura del festival, Jeanne Du Barry di Maiwenn Le Besco. Il dramma in costume, in cui Johnny Depp interpreta re Luigi XV, sarà proiettato in anteprima mondiale martedì 16 maggio al Grand Théâtre Lumière e vede il primo ruolo in un lungometraggio per l'attore - dopo il processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard- dall'interpretazione del fotografo documentarista ne 'Il caso Minamata' del 2020. Nella sezione Fuori Concorso annunciati: The Idol di Sam Levinson con Lily Rose Depp; Cobweb di Kim Jee-woon e Indiana Jones e Il quandrante del destino di James Mangold, quinto capitolo della saga che arriva 15 anni dopo la presentazione di 'Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo' e che vedrà sulla Croisette Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas. Nella selezione per la sezione 'UnCertain Regard' tra i presenti: Los Delincuentes di Rodrigo Moreno; How To Have Sex di Molly Manning (Opera prima); Crowra (The Buriti Flower) di João Salaviza & Renée Nader Messora; Anselm (Das Rauschen Der Zeit) - (Le Bruit Du Temps, Anselm Kiefer) di Wim Wenders; Occupied City di Steve Mcqueen e Man In Black di Wang Bing. Nella sezione Cannes Premieres le pellicole: Le Temps D'Aimer di Katell Quillévéré; Cerrar Los Ojos di Victor Erice; Bonnard, Pierre Et Marthe di Martin Provost e Kubi di Takeshi Kitano. Nella sezione Séances Minuit presenti: Omar La Fraise di Elias Belkeddar; Kennedy di Anurag Kashyap e Acide di Just Philippot. Strange Way of Life', il western di Pedro Almodóvar, sarà presentato nella selezione ufficiale e in prima mondiale, alla presenza del regista e dei due attori protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal. Grande assente Woody Allen che era dato come atteso, con il suo cinquantesimo film, il primo girato in francese.