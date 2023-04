Fiorello e Giorgia Meloni, lo sketch finisce sul Times: un caso internazionale

Valentina Bertoli 01 aprile 2023 a

Fiorello, il re di “Viva Rai 2”, il morning show che dà il buongiorno agli italiani, le combina di tutti i colori. Ironico fino all’osso e arguto più di Ulisse, lo showman svetta tra i trending topic e domina la battaglia dello share. In questi giorni, a fare scalpore è stato il divertente siparietto tra il conduttore e una presunta imitatrice di Giorgia Meloni. “Sono una donna, sono una madre”, ripete lei in diretta, alludendo allo slogan diventato subito virale. La voce, riconoscibilissima, lascia di stucco i più diffidenti e scaccia ogni dubbio: è la premier stessa a fare da spalla al cabarettista. Molto rumore per nulla? Non sembrerebbe. La gag arriva alla stampa internazionale e finisce sul quotidiano inglese “The Times”.

Che a Fiorello non dica di no nessuno è cosa risaputa, ma che persino il presidente del Consiglio Giorgia Meloni non declini il suo invito è un fatto inedito e sorprendente. È quanto accaduto in una delle ultime puntate di “Viva Rai 2”, il programma mattutino condotto da Fiorello che ha rivitalizzato la Tv delle prime ore del giorno. Dotato di rare capacità di improvvisazione e affezionato frequentatore della furbizia, lo showman catanese ha deciso di imbastire in diretta una gag con Giorgia Meloni, spacciandola per una sua preparata imitatrice. Il premier, in poco più di due minuti, ha assecondato il gioco e, su invito del cabarettista, ha ripetuto alcune delle frasi più celebri del suo repertorio. Dall’ormai virale “Io sono Giorgia, sono una madre, sono una donna” alla battuta sferzante contro l’influencer Chiara Ferragni, pronunciata all’incontro con la Cgil. Fiorello ha quindi fatto una raffica di domande insidiose alla voce misteriosa: “Per chi vota?”. “A sinistra”, ha risposto lei. Lo sketch, passato in televisione con estrema leggerezza, ha fatto il giro del web ed ha addirittura oltrepassato i confini nazionali. Contro ogni aspettativa, lo showman siciliano viene citato in una pagina del rinomato quotidiano inglese “The Times”. “È una nuova Meloni o la vera Meloni?”, si domanda la testata in un articolo dedicato al presidente del Consiglio italiano. E Fiorello che ci guadagna? Per la stampa britannica è il “comedian più popolare d’Italia”.