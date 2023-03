Rai1, indiscrezione bomba: De Girolamo, Semprini e Cirillo per l'Estate in diretta

Sullo stesso argomento: Nunzia De Girolamo tiene incollati davanti alla tv: i dati record

Si parla, da giorni, in Rai di un possibile trio per l'Estate in diretta (edizione estiva del programma condotto da Alberto Matano La vita in diretta). In lizza, stando ai rumors giunti alle nostre orecchie, ci sarebbero: Nunzia De Girolamo, Gianluca Semprini e Marcello Cirillo (probabilmente al piano in studio). Sempre secondo le indiscrezioni raccolte non ci sarebbe stata ancora la firma, ma la notizia molto presto potrebbe essere ufficializzata.

La Rete ammiraglia Rai sarebbe pronta a dare il via in questo modo all'estate. Si tratta di un trio rodato: Nunzia De Girolamo, con un passato in politica, da tempo conduce "Ciao Maschio" con ascolti strepitosi mentre Semprini (volto di Rainews24) ha già condotto in passato quel programma. E Cirillo, da oltre 20 anni in Rai, lo scorso anno è stato "provato" come ospite proprio in quella fascia. "Mancherebbe solo la firma", racconta una gola profonda di viale Mazzini.