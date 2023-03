Loretta Goggi, "punita dalle recensioni". Benedetta Primavera a rischio?

Valentina Bertoli 25 marzo 2023 a

Loretta Goggi meritava da tempo un varietà tutto suo. Poliedrica, elegante e preparata, l’imitatrice ha conquistato passo dopo passo “Benedetta primavera”, un one-woman show dal sapore vintage. Il programma, però, non ha convinto né i telespettatori né i giornalisti. Secondo i dati degli ascolti, i più bocciano la trasmissione Rai. L’autore televisivo Giancarlo De Andreis, però, offre una prospettiva che non valuta lo spettacolo solo in termini di share: “Feroci critiche, ma sostegno sui social”.

Un giusto riconoscimento, un tributo doveroso: “Benedetta primavera”, il nuovo varietà di Rai 1 condotto da Loretta Goggi, fa compagnia ai telespettatori più nostalgici. Simbolo di una generazione che faceva dell’impegno e della tenacia un punto di forza, la cantante ha voluto dimostrare la forza di uno spettacolo che non corre e che va assaporato con calma. Un po’ dispiace che Goggi, professionista dalla lunga carriera, abbia dovuto aspettare 72 anni per un momento di gloria che, tuttavia, ha il sapore di un flop.

Il suo show, infatti, ha ricevuto già aspre critiche da parte di giornalisti accreditati e poco sostegno da parte del pubblico. Giancarlo De Andreis, autore televisivo, si è espresso a riguardo nella sua rubrica su DiPiùTV: “Feroci critiche hanno attaccato lo show di Rai1, ma senza colpire la sua grande protagonista”.

A ben vedere, infatti, a lasciare perplessi i telespettatori è stato il format e non la sua conduttrice. “Loretta è una delle grandi stelle del mondo dello spettacolo italiano ed è stata sostenuta dalla grande maggioranza del mondo social. Critici e giornalisti hanno storto il naso di fronte al varietà del venerdì sera di Rai1, i cui ascolti non sono stati eccezionali, anche se su internet in tanti hanno comunque incoronato la Goggi, ammirando l’emozione con cui è tornata in scena da protagonista”, ha precisato De Andreis. Il problema, quindi, non è la conduttrice ma il contenitore proposto, che necessita di una bella spolverata.