Diamanti: il trio Negramaro, Elisa e Jovanotti brilla nel nuovo singolo

Valentina Bertoli 19 marzo 2023

a

a

Un trio di voci inossidabili, un testo denso in cui si raggruma tutta la potenza di una storia d’amore universale: esce “Diamanti”, il singolo scritto a sei mani da Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti. In occasione del ventennale dei Negramaro, i tre artisti si uniscono e danno vita a un piccolo gioiello della musica italiana. La ballad, vibrante e travolgente, è una celebrazione essenziale del perdono e dell’empatia. Su un’ossatura di immagini indelebili si modula un connubio di vocalità riconoscibili. Il risultato è un capolavoro di quasi quattro minuti che scaccia il fantasma di una crisi rovinosa: “E mica sto piangendo, è solo vento negli occhi”.

I Negramaro onorano vent’anni di carriera e di successi con una collaborazione da record. Giuliano Sangiorgi incontra le voci di Elisa e Jovanotti in “Diamanti”, un brano esplosivo che è un crescendo di atmosfere e suoni viscerali. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e già trasmessa in radio, la canzone va ascoltata in loop. Il rock della band si fonde con la poliedricità della cantautrice e la genialità del rapper. Il brano, costruito su un’idea di canto e controcanto, racconta le durezze di un rapporto che sta per naufragare e la sorpresa di un credo saldo.

“Tanto so che mi inganni, non indossi diamanti e mi giuri di odiarmi”: intonano Sangiorgi ed Elisa, come a scongiurare la rottura di una storia in bilico. Jovanotti, paroliere dalla sensibilità sbalorditiva, si inserisce poi dritto con strofe scarne e bellissime: “Non riusciranno a fermarci, nemmeno a costo di naufragare, dentro le notti tagliate a pezzi, dalle scie luminose dei razzi” o “Dritto alla meta come l’amore che non è in fondo a nessuna strada. È in ogni passo, in ogni sconquasso, ogni colpo di coda. Di questa bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare”.

L’amicizia tra i tre artisti, che avevano già cooperato a coppie, è il mezzo attraverso cui dare corpo a una narrazione così concreta e realistica che prende vita come un pugno allo stomaco e un volo leggero. Tastiere e chitarra introducono la melodia, che poi si sviluppa in una ritmica più sincopata fino al ritornello muscolare. “Una vera gioia condividere il ritorno dei Negramaro e i loro 20 anni di rock and roll con due amici”, commenta Jovanotti sui social. “Diamanti è tutta vostra”, aggiunge il frontman del gruppo, rivolgendosi direttamente ai fan.

Prodotta per l’etichetta Sugar Music, la canzone è una chicca del genere ed anticipa il nuovo tour dei Negramaro, “n20 Tour”, 9 imperdibili appuntamenti live nei più suggestivi teatri di pietra della penisola. La band partirà dalla capitale (Terme di Caracalla) a giugno, per proseguire in Sicilia (Teatro greco di Siracusa) a luglio e concludere in Veneto (Arena di Verona) a settembre. “Mi è solo entrato un trio meraviglioso negli occhi”, digita un utente a dimostrazione dell’emozione incontenibile suscitata dal pezzo.