Chi ha preso l'Oscar? La reazione di Angela Bassett contro Jamie Lee Curtis

Giada Oricchio 13 marzo 2023

La serata degli Oscar 2023 all’Hollywood Dolby Theater di Los Angeles ha rispettato la tradizione regalando un fuoriprogramma che sta facendo il giro del mondo. L’anno scorso fu lo schiaffo di Will Smith all’attore comico Chris Rock a suscitare scalpore, questa volta è toccato ad Angela Bassett raccogliere il testimone dei “rosiconi”, seppur in maniera meno cruenta di Smith. Cosa è successo? Bassett, 62 anni, era candidata nella sezione “miglior attrice non protagonista” per l’intensa interpretazione della regina Ramonda nel film “Black Panther: Wakanda Forever”. Con lei altre attrici fra cui Jamie Lee Curtis che ha avuto un ruolo nel film mattatore di quest’edizione “Everything, Everywhere, All At Once” (7 Oscar).

Ebbene, quando i conduttori hanno proclamato la vittoria di Jamie Lee Curtis, 65 anni, la platea di stelle le ha tributato un lungo e meritato applauso. Tutti, tranne Angela Bassett che è rimasta seduta, marmorizzata in un’espressione di forte delusione. Non ha mosso un muscolo, giusto una piega della bocca in segno di contrarietà. Non ha partecipato neppure alla successiva standing ovation che ha accompagnato Jamie Lee Curtis per il suo discorso sul palco. Il video è diventato virale sul web e i commenti si sprecano: c’è chi l’accusa di mancanza di stile e chi apprezza la reazione sincera.