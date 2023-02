Sanremo 2023, serata duetti: bomba Elodie. Eros sul palco dimentica le parole

10 febbraio 2023 a

a

a

Ariete e Sangiovanni aprono la quarta serata del Festival di Sanremo dedicata ai duetti. Dopo di loro Will con Michele Zarrillo, Elodie e Big Mama, Olly e Lorella Cuccarini, Ultimo con Ramazzotti che dimentica le parole mentre canta.

Olly reinterpreta La notte vola con Lorella Cuccarini, cambia il testo, "una versione contemporanea" come sottolinea giustamente la sua interprete originaria. "La Cuccarini era in forma eh?" Mi ha fatto effetto" confessa Morandi.

A Peppino di Capri, che sul palco del Festival emoziona e canta "Champagne", va il Premio città di Sanremo alla carriera. Ottantadue anni e una carriera formidabile, 15 partecipazioni come sottolinea lui stesso al Festival e due vittorie: "Era tanto tempo che aspettavo questo momento, finalmente è arrivato". La scossa rock nella quarta serata la dà Elodie che si esibisce insieme a Big Mama cantando American Woman di Lenny Kravitz.

Chiara Francini "spunta" dalla platea

Gag di Amadeus con la co-conduttrice Chiara Francini. La annuncia due volte ma lei non spunta dalla scalinata. Poi lo chiama dalla platea, e alla richiesta di spiegazioni di Amadeus spiega: "Mi godo il Festival, lei e il sor Gianni siete spassosissimi. Io sono una ragazza umile, vengo dalla provincia, da Campi Bisenzio, sinceramente preferirei restare qui per ora, con umiltà. Ma lei ha idea dei piedi che sono passati su quella scala in 73 anni? Io invece di scendere preferirei salire". Il conduttore le dà l'ok e lei scherza: "Mamma, puoi iniziare a registrare da ora".