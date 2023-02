Sanremo 2023, Sconcerto Fagnani: "Tutta sgangherata". Striscia tira in ballo Mentana

Giada Oricchio 09 febbraio 2023 a

"Striscia La Notizia" pizzica Enrico Mentana: “Chissà cosa ne pensa”. Francesca Fagnani, fidanzata del direttore del Tg LA7, ha co-condotto la seconda serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. La giornalista, bellissima in tutti e tre gli outfit firmati Armani, è apparsa molto emozionata, una “belva” ingabbiata. Se il monologo sulle carceri minorili è stato convincente, le battute scritte sono state freddure per lo più incomprensibili.

Il tg satirico di Canale 5 non si è fatto sfuggire l’occasione e ha riproposto un siparietto in particolare, quello in cui Fagnani si rivolge ad Amadeus e rivela: “Sto bene? Grazie. Anche se un tuo autore mi ha detto ‘sei carina che scendi tutta sgangherata’”. Segue fotomontaggio ironico di Striscia con un Mentana d’epoca, immortalato mentre mandava a quel paese un collaboratore. In questo caso, l’ignoto autore dietro le quinte del teatro Ariston.