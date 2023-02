Elodie ringrazia Anna Oxa: “La amo, aveva capito tutto”. Il consiglio del 2015

Alice Antico 05 febbraio 2023 a

a

a

Elodie, a distanza di anni, è tornata a parlare della dura discussione avuta con la cantante Anna Oxa, durante la partecipazione di Elodie ad “Amici” di Maria De Filippi come concorrente. Anna Oxa, durante una delle puntate del serale di “Amici” di quell’edizione, precisamente la 15esima, era stata ospite come giurata e aveva detto ad Elodie: “Emani una tensione che spesso mi distoglie. Vorrei che fossi più leggera e più distesa. Penso che dovresti trascendere dalle tematiche che affronti e vibrare di più". Poi, l’artista aggiunse anche: “Io dico ad Elodie una mia sensazione. Dico che mi piace la sua voce, ma che percepisco questa cosa. Tu Elisa non puoi negare una mia percezione! Altrimenti devi venire tu qui al mio posto”, parlando con Elisa Toffoli, all’epoca coinvolta nel programma in qualità di coach della squadra blu del serale.

Video su questo argomento "Così è rinato un pezzo di 60 anni fa". Morandi canta con Sangiovanni Carmen Guadalaxara

In questi giorni Elodie è stata interpellata sulla questione, ed ha rivelato a Davide Maggio: “Sì, io la amo. Sono fan di Anna Oxa, ci siamo incontrate ad Amici e non ci siamo capite. Poi ho riascoltato quello che mi ha detto e mi sembra che, in realtà, lei mi stesse dicendo quello che sto facendo adesso. Ho la sensazione che la Oxa avesse capito che c’era una leggerezza in me che non avevo tirato fuori e quindi raccontavo la mia vita dal dolore e invece potevo pensare a raccontare la leggerezza. Rivedendo adesso quel ‘consiglio violento’, perché non avevo recepito, è stato lungimirante”. Quindi, tutto é bene quel che finisce bene! Nella vita si migliora e si cambia, così come nella carriera, ed Elodie ne è una dimostrazione!