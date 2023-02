Arisa in tilt, chiama la mamma a Boomerissima: la telefonata è imbarazzante

Valentina Bertoli 02 febbraio 2023 a

Protagonista di infinite trasformazioni e pronta ad osare con look audaci, Arisa infiamma spesso il web. Tra trasparenze e pose sexy, la cantante è senza freni. Questa volta, ospite a “Boomerissima”, lo show condotto da Alessia Marcuzzi, la cantante dalla voce cristallina partecipa ai quiz e lascia tutti senza parole. La gara tra boomers e millennials diventa un gioco a luci rosse. Dopo aver concesso un medley dei suoi successi, la cantautrice partecipa alle sfide proposte. Una domanda su un proverbio che recitava la nonna la manda in crisi. Così chiama la madre in diretta e in studio cala il gelo: “Quando la vigna ha già subito la vendemmia…”.

“Boomerissima” fa il grande salto: il game show capitanato da Alessia Marcuzzi riscuote successo e diventa il programma di punta di Rai 2. Vista la buona riuscita della trasmissione, i vertici della rete hanno deciso di allungarne la durata. Due squadre e tanto divertimento: a colpi di sfide, prove ed esibizioni, boomers e millennials devono affrontarsi per convincere il pubblico ed ottenere punti. Il risultato? Un varietà dal gusto un po’ retrò che, però, rallegra i telespettatori con buffi scontri generazionali. Protagonista del quarto appuntamento, quello di martedì 31 gennaio, è Arisa. In pieno clima sanremese, la cantante ha raccontato la sua esperienza e si è esibita in un medley di alcuni suoi brani. Il momento di sana festa ha preso presto una piega sbagliata ed è accaduto l’impensabile. Nel corso di un quiz, sono state poste alcune domande ad Arisa.

Una, in particolar modo, ha suscitato l’ilarità dei presenti. Le è stato chiesto di ripetere un proverbio a luci rosse che le recitava la nonna. La cantante, evidentemente in confusione, ha ammesso di non ricordarlo bene. Ha quindi chiamato la madre in diretta. “Pronto, ma io stavo dormendo…”, ha risposto la madre. Poi la scena è stata tutta da ridere. “Dammi un minuto”, ha continuato. All’improvviso, in un dialetto incomprensibile, la mamma ha declamato il popolare detto: “Quando la vigna ha già subito la vendemmia, non la vuole più nessuno”.

Sebbene il doppio senso fosse chiaro a tutti, Arisa ha spiegato il significato della frase hot e ha aggiunto: “Non credete a queste cose, sono parole di un'altra epoca, oggi è tutto diverso…”. Marcuzzi, imbarazzata, ha chiuso la questione con una risata e ha cambiato argomento.