Teo Mammucari lascia Le Iene, "lite e urla". Cos'è successo

Esonerato? Dimissionario? Adesso è ufficiale: Teo Mammucari “lascia” Belen Rodriguez e dice addio al programma “Le Iene”. Cosa è successo? Durante l’ultima puntata dello show di Italia1, la modella argentina ha presentato in solitaria senza mai spiegare l’assenza del co-conduttore. Nemmeno un saluto. Un comportamento che ha subito insospettito il web. A stretto giro, “Dagospia” ha spifferato di una clamorosa lite tra Mammucari e Davide Parenti, l’inventore del format. Un litigio così furioso da rendere impossibile ogni rapporto lavorativo. Poi il comunicato di Mediaset: “Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento”.

La nota prosegue con la promozione di Max Angioni: “La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. L'attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”.

Infine i freddi e poco credibili ringraziamenti di rito secondo la più classica delle formule di congedo, tipica degli esoneri calcistici: “Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni”.