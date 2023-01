C'è Posta Per Te, la frase choc di Corrado a Valentina: "Sfogo fisico". Boato in studio

Corrado umilia Valentina: "Sfogo fisico"

Valentina Bertoli 29 gennaio 2023

Tra sogni infranti, amori ritrovati e rapporti da ricucire, Maria De Filippi cavalca l’onda del successo e sfiora il 30% di share. Il quarto appuntamento di “C’è Posta Per Te”, il people show di successo su Canale 5, appassiona i telespettatori di sabato 28 gennaio. Una storia attira gli occhi e le orecchie dei più attenti: quella di Corrado e Valentina.

Dopo le conversazioni della donna con un altro uomo, il marito la lascia ma continua a frequentarla per rapporti intimi, per uno “sfogo fisico” confessa. La dichiarazione di Corrado fa infuriare pubblico, che subito insorge. L’esito del confronto scatena un coro di fischi in studio. Ecco come è andata a finire.

La storia di Valentina e Corrado ha sconvolto il pubblico di “C’è posta per te”, programma che tenta ricongiungimenti impossibili tra persone ormai lontane. Lei, dopo aver chattato con un altro uomo, è stata lasciata dal marito e ha accettato che il suo matrimonio andasse in frantumi. Lui, però, secondo il racconto della moglie, sarebbe stato possessivo e poco interessato alla crescita personale e professionale della coniuge.

A contattare Maria De Filippi, sperando nell’aiuto concreto della conduttrice, è Valentina. Con l’obiettivo di rammendare una relazione naufragata, la donna racconta ai telespettatori della trasmissione e alla conduttrice gli sviluppi delle vicende che l’hanno vista allontanarsi da Corrado. Poi è arrivata la dichiarazione d’amore di lei: “Non ti ho mai tradito fisicamente. Non ho mai detto, mai pensato, mai scritto che volevo abbandonare te e la nostra famiglia. Adesso mi manca tutto di te, anche le nostre litigate, i nostri abbracci, la nostra intesa. In questi due mesi che ci siamo parlati tutte le sere, ho sentito il nostro amore. Ci siamo chiariti, ci siamo detti cose che non ci siamo detti mai. Siamo ancora marito e moglie. Solo insieme possiamo unire la nostra famiglia”. La risposta di Corrado è stata secca e ha lasciato tutti a bocca aperta: “Io devo stare bene con me stesso, non mi fido. Per adesso va bene così”.

Nel corso del colloquio tra i due, però, il pubblico si è risentito per alcune parole di Corrado. L’uomo ha infatti ammesso di aver incontrato la moglie clandestinamente per avere “uno sfogo fisico”. Sebbene la donna abbia giurato di essere disposta a tutto pur di ricostruire il matrimonio, Maria De Filippi non è riuscita nel suo compito di mediatrice e ha chiuso la busta. Valentina, intanto, ha incassato gli applausi del pubblico. Gli utenti sui social non perdonano: lei troppo sottomessa, lui egoista e maschilista. Commenti durissimi compaiano sul web: “Ma dovresti ringraziare il cielo per il c**o che hai avuto nel togliertelo dalle pa**e” o “Che porcheria di persona”.