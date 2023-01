Fagnani, botta e risposta su Ballando: con Luisella Costamagna finisce male

Valentina Bertoli 24 gennaio 2023 a

Uno scontro tra giornaliste, uno scambio di veleni: Francesca Fagnani, graffiante conduttrice di “Belve” nonché una delle co-conduttrici della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo, affonda Luisella Costamagna e critica la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”: “Non farei Ballando. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare”. La frecciatina al vetriolo non è sfuggita alla vincitrice dello show dance di Rai1 che, indispettita, ha risposto per le rime: “Di inchieste ne ho fatte eccome. Ti assicuro che la sostanza c’è”. La tensione è tangibile.

Dopo la conclusione dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, seguito talent condotto da Milly Carlucci, la trionfante Luisella Costamagna, giornalista ed autrice televisiva, è finita nell’occhio del ciclone. Accusata di aver alzato la coppa al cielo in maniera immeritata, Costamagna è un po’ sulla bocca di tutti. Più volte oggetto dei commenti sarcastici di Selvaggia Lucarelli, il volto di “Agorà” è ora stato chiamato in causa da un’altra collega. Si tratta di Francesca Fagnani, pungente autrice della trasmissione “Belve” e presto co-conduttrice di Sanremo. Il botta e risposta tra le due carismatiche professioniste è avvenuto in seguito ad un’intervista rilasciata da Fagnani a Il Messaggero.

Pronta a brillare sul palcoscenico dell’Ariston, la giornalista ha risposto alla proposta di un’eventuale partecipazione a “Ballando con le stelle”: “Ballando con le stelle? Non lo farei, anche se mi piace. Sono una giornalista e certe scelte toglierebbero forza a quello che più mi piace fare». Poi ha aggiunto: “Se Luisella Costamagna ha sbagliato ad andare? No. Lei non faceva inchieste, conduceva in studio”. Subito è partito un battibecco a colpi di fioretto.

La diretta interessata, infatti, si è sentita chiamata in causa e ha risposto piccata sui suoi canali social: “Cara Francesca, come dovresti ben sapere, la conduzione in studio è giornalismo e le inchieste le ho fatte eccome. Comunque ti assicuro che, se la sostanza c’è, non è certo Ballando a indebolirla”. Fagnani ha ribattuto: “Hai fatto bene a partecipare a Ballando, che seguo con piacere, ognuno sceglie quello che ritiene giusto per sé. Nessuno mette in dubbio le tue oggettive qualità professionali e giornalistiche”. Costamagna, ancora risentita, ha chiosato: “Grazie. Questa sarebbe stata una risposta perfetta per l’intervista”. Un confronto animato tra colleghe o un gioco di invidie e provocazioni?