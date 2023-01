Shakira, Piqué mostra il Casio e umilia l'ex: "Questo? Per sempre". Scoppia il finimondo

Giada Oricchio 14 gennaio 2023 a

Shakira le canta e le suona a Gerard Piqué. Replicano lui e Clara Chia Martì. Dopo 12 anni di matrimonio e due figli, l’amore tra la cantante colombiana e il calciatore catalano è finita a pesci in… musica. Piqué non solo ha tradito la moglie, ma ha pure portato l’amante nella casa coniugale quando era ancora sposato (si vede in un vecchio video ripescato dal web). E la furia dell’artista è esplosa.

Ieri ha rilasciato un brano “BZRP Music Sessions #53” in cui canta: “Hai scambiato un Rolex con un Casio, una Ferrari con una Twingo. Ti alleni, ti alleni, ma ogni tanto allena anche il cervello”.

PIQUÉ ANUNCIANDO QUE CASIO es PATROCINADOR de la KINGS LEAGUE JAJAJJAAJAJJA



Solo falta que les sponsorice Twingo. Brutal. pic.twitter.com/0qB2fuzOos — David Adán (@davidadaan) January 13, 2023

Il testo contiene altre frasi rancorose verso la neo coppia e riferimenti velenosi a maggiori guadagni da parte di Shakira. Sui social è scoppiato il finimondo: una parte si è schierata con Shakira, un’altra l’ha accusata di infantilismo. E i bersagli principali come hanno reagito? Clara Chia Martì, descritta come una donna di basso livello (“rispetto a te sono cresciuta, ecco perché ora stai con una uguale a te” intona la cantante), ha pubblicato sul suo profilo Instagram una emoji che sbadigliava per dire “le tue offese non mi colpiscono, mi annoiano e basta” (le storie sono state cancellate), mentre Piqué ha risposto durante una diretta sulla piattaforma Twitch dove ha lanciato "Kings League", un torneo di calcio a 7 che ha battuto la Liga negli ascolti (la prima giornata è stata vista in streaming da quasi 15 milioni di spettatori).

Il giocatore del Barcellona si era preparato la risposta all’ex moglie con un siparietto studiato a tavolino. Il conduttore ha chiesto: “Quanti minuti mancano?” e il perfido Piqué ha alzato il polso mostrando alla telecamera un orologio Casio: “Manca poco, lo so”. Poi ha aggiunto di aver raggiunto un accordo commerciale con la bistrattata azienda giapponese: “Questo Casio è per la vita! E’ il nuovo sponsor del programma… no, non ridete, sono serio…”. Con fare smargiasso, il calciatore ha regalato orologi ai presenti in studio e ha fatto intendere di essere vicino a una partnership con Renault, casa della Twingo .