The Voice Senior, Antonella Clerici picchia duro contro la Rai. Lo sfogo durissimo

Questa sera riparte “The Voice Senior”, il talent musicale di Rai1 riservato alle voci over 60, ma Antonella Clerici si infuria con mamma Rai. Cosa è successo? Durante la puntata del cooking show “È sempre mezzogiorno”, la conduttrice è uscita alla scoperto e ha sottolineato indispettita la mancata pubblicità del format da parte della Rai: “Sì la promozione al programma la facciamo solo noi, questo è vero. Aprirei un ampio discorso, che è meglio che chiuda”.

Nella conferenza stampa di presentazione del talent ha concesso il bis: “Vedo tantissimi promo in Rai, ma poca promozione per The Voice Senior e l’ho fatto presente. Essendo una vecchia conduttrice Rai difendo il mio prodotto, ovviamente non a discapito degli altri… sia chiaro”. Perché Clerici e “The Voice” sono stati “oscurati”? Chi ha spento il loro microfono? Un indizio lo ha dato il sito “Dagospia” che, riportando la polemica, ha spifferato: “Ma chi le rema contro? Ci sarebbe lo zampino di una collega…”. Qual è la primadonna incriminata? La terza edizione dello show vedrà in gara un 89enne e un uomo con la tunica, mentre i coach sono i veterani Clementino, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio, affiancati per la prima volta dai Ricchi e Poveri, al secolo Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Hanno preso il posto di Al Bano e della figlia Jasmine.

