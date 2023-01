Levante, grave lutto per la cantante. "Ho pianto così...", il post commovente

Alice Antico 05 gennaio 2023 a

Grave lutto per Levante, che ha annunciato la scomparsa dell’amatissima nonna Rosalia su Instagram, con un lungo post e tante foto e momenti che hanno condiviso insieme. Non si è mai pronti per dire addio ai propri nonni, specialmente nel caso della cantante, che condivideva un legame piuttosto forte con la sua nonna. Difatti, ogni volta che Levante – al secolo Claudia Lagona – tornava nella sua Sicilia, trascorreva molto tempo insieme a Rosalia, punto di riferimento dopo la morte del padre.

“Ho pianto così, pensando alla nonna nel suo letto, legata alla vita, nonostante tutto. Oggi è morta la nonna Rosalia. Oggi muore tre volte mio padre. Lascia dentro di me un grandissimo vuoto, ma nulla confrontato all’amore, alla forza, all’orgoglio con il quale ha sorretto la mia famiglia. Grazie amore mio, ti bacio sul collo dandoti un po’ di fastidio, come facevo sempre”. Così Levante ha ricordato l’amata nonna Rosalia su Instagram. “Bommiaggiu”, ha scritto poi la cantante in siciliano su Instagram, espressione che si traduce con “Buon viaggio”. Una frase che proprio la nonna era solita dirle quando andava via dalla Sicilia, per tornare al nord, al suo lavoro, alla sua famiglia.

“Ti amo Rosalia, sei la Sicilia forte, testarda, di cuore, generosa, discreta, piena di dignità che io ho avuto la fortuna di vivere”, aveva scritto tempo fa in suo onore, e queste parole oggi sono più rappresentative che mai. Nonostante il dolore e la sofferenza del momento, peró, Levante ha mandato un messaggio davvero esemplare: ha voluto onorarne l’esistenza di sua nonna, da sempre considerata dalla cantate come il suo baricentro, il suo punto di equilibrio da quando lei, in tenera età, aveva perso il suo papá. Nel suo post su Instagram c’è stato spazio anche al ricordo di uno degli ultimi momenti intimi che hanno trascorso, uno dei più belli: “Nonna, a febbraio vado a Sanremo! Mi devi guardare”, e lei aveva risposto: “Sì, sì”. L’artista è stata annunciata come big in gara al “Festival 2023” da Amadeus nel corso del Tg1 del 4 dicembre 2022. Una gioia incredibile, l’ultima che hanno condiviso insieme. Il loro legame era estremamente forte, e Levante ha dimostrato spesso il suo attaccamento alla famiglia e alle origini.