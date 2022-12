Sanremo 2023, perché Silvia Toffanin ha detto no. La nota ufficiale Mediaset

Alice Antico 28 dicembre 2022 a

Sanremo 2023 è alle porte e tutto si sta pian piano definendo. Dopo aver svelato gli artisti in gara, dopo aver proclamato il vincitore di Sanremo Giovani, si stanno scoprendo anche le co-conduttrici che, durante il Festival affiancheranno Amadeus sul palco. Ma c’è anche chi dice "no" all'Ariston: Silvia Toffanin, storica presentatrice di “Verissimo” avrebbe declinato l'invito. Dopo il tam tam di voci impazzite tra Mediaset e la Rai, è arrivata la conferma ufficiale da Cologno Monzese: la conduttrice, nonché moglie di Pier Silvio Berlusconi, avrebbe declinato l'offerta arrivata da Viale Mazzini. "In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset - si legge in una nota - precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l'offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Quindi, non si tratta di un problema di liberatorie da parte di Mediaset che, anzi, durante la settimana dell’Ariston entra in una sorta di “tregua”, come l’azienda stessa ha dichiarato in precedenza. Era già accaduto, infatti, che un’artista della Mediaset fosse coinvolto nel festival della canzone italiana, con la partecipazione di Maria De Filippi che è salita sul palco dell'Ariston nel 2017 al fianco di Carlo Conti.

Il cortese rifiuto della Toffanin, in conclusione, è stato solamente frutto di una sua riflessione. Resta aperta, allora, la partita del toto-conduttrici. Accanto ad Amadeus ci saranno sicuramente Chiara Ferragni per la prima e per l'ultima serata, come è stato più volte ufficializzato dalla stessa influencer, ed anche Francesca Fagnani. Restano, però, due sere ancora “libere”: un nome plausibile, circolato negli ultimi giorni, è quello di Sabrina Impacciatore, attrice esplosa anche negli Usa grazie alla serie “The White Lotus”.