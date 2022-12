Serena Bortone, gaffe a Oggi è un altro giorno. La reazione del bambino è clamorosa

Valentina Bertoli 23 dicembre 2022 a

a

a

Doccia fredda per Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, programma quotidiano di Rai 1. A pochi giorni dall’inizio delle festività, gli autori del contenitore, che racconta storie di attualità ed accoglie personaggi dello spettacolo, hanno pensato bene di invitare la Schola Cantorum dell'Accademia Santa Cecilia. Tra un canto natalizio e l’altro, per rendere l’atmosfera più vivace, la giornalista si è avvicinata ai ragazzi per sollecitarli ad intervenire ma l’iniziativa è finita male. “Vieni cara”: ha detto lei. “Mi chiamo Riccardo”: ha risposto l’intervistato. In studio è calato il gelo e la figuraccia di Bortone ha scatenato l’ilarità e lo sdegno del web.

La regola per uscire vivi da una gaffe rovinosa e pericolosa suggerisce che è meglio non proseguire. Serena Bortone, invece, dopo aver compreso l’errore commesso, ha gettato benzina sul fuoco. A “Oggi è un altro giorno”, nel corso della puntata di giovedì 22 dicembre, la conduttrice decide di interagire con i suoi ospiti, i ragazzi della Schola Cantorum dell’Accademia Santa Cecilia. Sebbene le intenzioni fossero buone, la padrona di casa è caduta in tentazione. Il botta e risposta tra la conduttrice e il ragazzo scelto diventa subito virale e fa il giro del web. “Vieni cara”: afferma Bortone con un sorriso delicato e compiaciuto. “Mi chiamo Riccardo”: risponde di tutto punto lui. Il malinteso rovina la festa e l’imbarazzo in studio è tangibile. Serena Bortone prova dunque a recuperare, ma , come si dice, la frittata è fatta: “Vieni caro. Scusami, ho visto i capelli lunghi”. Il ragazzo, infatti, aveva i capelli raccolti. La nonchalance della conduttrice nell’uscire da attimi di tensione non ha nascosto il misfatto al giudice supremo, il web. Il video è stato reso accessibile agli utenti nell’immediato e ha scatenato un polverone. Qualcuno si è abbandonato a grasse risate, qualcun altro ha puntato il dito contro la mancanza di attenzione della professionista. Tra i tanti, Micol Olivieri, attrice ed influencer nonché volto amato de “I Cesaroni”, ha commentato così l’accaduto sul suo profilo social: “Se solo imparassimo a guardare un po’ di più”.