Prima della Scala 2022, il successo di Bruno Vespa e Milly Carlucci: "Numeri record"

Bruno Vespa e Milly Carlucci portano gli italiani a teatro. I due volti simbolo della Rai hanno tenuto a battesimo la Prima alla Scala dove è andato in scena il “Boris Godunov” di Modest Musorgskij diretto da Riccardo Chailly con la regia di Kasper Holten. La serata si è aperta con una standing ovation di 4 minuti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e si è conclusa con 13 minuti di applausi.

Un successo riscontrato anche da “Aspettando Boris Godunov” con Milly Carlucci e Bruno Vespa e i collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer: 1.870.000 spettatori con il 17, 4% di share. Ottimo anche il risultato della diretta trasmessa da Rai Cultura: 1.495.000 spettatori pari al 9,1% di share.

Il Sovrintendente Dominique Meyer ha commentato: “Anche quest’anno la Rai è stata accanto alla Scala per portare in Italia e nel mondo una serata di musica e di cultura. Un risultato importante considerato che l’opera di Musorgskij, pur essendo un capolavoro, non è conosciuta a tutti”.

Tuttavia c’è da dire che i grandi ascolti tv di “Aspettando Boris Godunov” non si ritrovano nei dati social: gli internauti sono stati molto critici con la conduzione di Vespa e Carlucci, considerati “inesatti nelle informazioni” e “onnipresenti”.