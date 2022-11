Irene Cara, addio alla cantante di Flashdance e Saranno famosi

26 novembre 2022 a

È morta all’età di 63 anni la cantante Irene Cara, nota per le title track di Fame e Flashdance. L’annuncio è arrivato dal suo addetto stampa tramite i social network. «È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara», si legge in un comunicato diffuso su Twitter. La cantante è morta nella sua casa in Florida e le cause del decesso non sono state riferite. Nata a New York nel 1959, di origini africane, cubane e portoricane, Irene Cara ha vinto un Oscar per la canzone ’What A Feeling’ colonna sonora del celebre film campione di incassi negli anni ’80 ’Flashdance'.

La famiglia della cantante «ha chiesto il rispetto della privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima meravigliosamente dotata la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film», si legge nel comunicato. Data e luogo dei funebri saranno comunicati successivamente e «un memoriale per i suoi fan sarà pianificato in una data futura». All’età di tre anni partecipa al concorso di Little Miss America, entrando nella rosa delle cinque finaliste. Dall’età di cinque anni inizia a prendere lezioni di piano, canto e ballo apparendo anche al The Tonight Show di Johnny Carson e all’Original Amateur Hour. Nel 1968, a soli nove anni, pubblica il suo primo album, Esta es Irene inciso in spagnolo, e nello stesso periodo un album di canzoni natalizie in inglese. Nello stesso anno fa il suo debutto a Broadway nel musical Maggie Flynn dove recita al fianco di Jack Cassidy. Nel 1979 è nel cast della serie ’Radici - Le nuove generazioni', ideata e prodotta da Marlon Brando, ma è nel 1980 grazie al film ’Saranno famosi' che diventa popolare in tutto il mondo. Nel musical recita il ruolo di Coco Hernandez e canta il tema del film ’Fame' che vince l’oscar per la migliore canzone. Per la colonna sonora del film incise anche ’Hot Lunch Jam’ e ’Out here on my own’ quest’ultimo anch’esso nominato agli Oscar.

L’enorme successo di Saranno famosi le procura anche una nomination al Grammy Award nel 1980 come migliore nuova artista femminile e migliore nuova artista pop, oltre che una nomination al Golden Globe come migliore attrice protagonista femminile di un musical. Nel 1983 raggiunge l’apice della sua carriera musicale con il brano Flashdance... What a Feeling, tema portante del film Flashdance, in collaborazione con Giorgio Moroder. Sia il film che la canzone ottengono un successo planetario, vincendo anche l’oscar per la migliore canzone nel 1984. La Cara fu la prima cantante ispanica a riceverlo come autrice.

Il singolo verrà remixato e ricantato varie volte negli anni, e nel marzo 2007 Flashdance... What a Feeling viene classificata alla posizione numero 22 fra le canzoni di maggior successo della storia della musica. Nel 1984 pubblica il singolo Breakdance, che segna il suo ultimo ingresso nella top ten americana all’ottavo posto. Successivamente recita in alcune commedie di scarso successo come Per piacere... non salvarmi più la vita e Ore 13: dopo il massacro la caccia, e nel 1987 pubblica il suo quinto ed ultimo album, Carasmatic, che però non ottenne alcun successo. Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta continua a recitare al cinema, in teatro ed in televisione, dandosi anche al doppiaggio, ma ormai lontana dal successo dei primi anni di carriera. Negli anni 2000 si è concentrata sulla sua attività dal vivo, sia come solista che con il suo gruppo Hot Caramel con il quale è tornata ad incidere un album nel 2011 dal titolo Irene Cara Presents Hot Caramel con i quali si è esibita fino al 2016. Ha preso parte anche a due reality show musicali: il primo nel 2005 Hit Me, Baby, One More Time per la NBC, e nel 2008 in Gone Country. Nella vita privata, Irene Cara è stata sposata dal 1986 al 1991 con lo stuntman e regista Conrad Palmisano.