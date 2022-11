Tu sì que vales, dopo l'ultima puntata scoppia il caso De Filippi-Ferilli

Alice Antico 06 novembre 2022 a

Si sarebbero ignorate. Stando a quanto riportato dai fan più attenti, nel corso dell'ultima puntata di "Tu sì que vales", tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sarebbe calato il gelo. La causa? Alcuni articoli sul loro rapporto che avrebbero spinto la moglie di Maurizio Costanzo a essere meno partecipativa rispetto al solito. Ma la verità è che il programma di Canale 5 non è in diretta e le puntate che vanno in onda sono registrate da tempo per cui quello che è stato scritto in questi giorni non può aver influenzato il comportamento della conduttrice.

C’è anche da dire che chi ha ritenuto Maria e Sabrina distanti e fredde nell’ultimo appuntamento evidentemente non ha osservato bene il talent show dove i siparietti tra le due amiche non sono mancati. Le due donne sono amiche anche al di fuori del contesto televisivo, come è noto già da tempo. Si parla di amiche “speciali” ma per “speciale” si intende un’amicizia sana, solida e profonda.