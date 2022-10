Taylor Swift pubblica "Midnights". Il nuovo album diventa virale

21 ottobre 2022 a

Taylor Swift diventa un tormentone anche sui social. La popstar ha appena pubblicato il suo nuovo album intitolato «Midnights», decimo album e primo inedito dopo le riedizioni «Taylor’s Version» di «Fearless» e «Red».

Il nuovo progetto, prodotto insieme a Jack Antonoff con la partecipazione, tra gli altri, di Lana Del Rey e Zoë Kravitz, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. Poco dopo l’uscita dell’album, la stessa artista ha annunciato la release in digitale della deluxe edition «Midnights (3am Edition)» contenente altre 7 canzoni inedite.

In occasione della pubblicazione di «Midnights», Taylor Swift ha rilasciato il videoclip ufficiale del singolo «Anti-Hero», scritto e diretto dalla stessa cantante, nel quale rappresenta le sue più grandi paure, la lotta contro la depressione e il sentirsi fuori luogo. Nel video, insieme alla stessa Taylor Swift, recitano anche l’attrice Mary Elizabeth Ellis e i due comici Mike Birbiglia e John Early.