I Depeche Mode annunciano nuovo album e tournée: quando si comprano i biglietti

Non si è ancora placata la commozione e il dolore per la morte di Andrew Fletcher, storico fondatore della band. Ma i Depeche Mode guardano avanti e annunciano, in occasione di un evento speciale a Berlino, la pubblicazione di un nuovo album e una tournée mondiale nel 2023. Il "Memento Mori Tour" affiancherà l’imminente 15esimo album in studio della band, "Memento Mori", in uscita nella primavera del 2023.

Rompendo la tradizione, Dave Gahan e Martin Gore hanno svelato che il tour, presentato da Live Nation, inizierà con una serie speciale di date limitate alle arene nordamericane a partire dal 23 marzo, prima che la band si diriga in Europa per il tour estivo negli stadi. Il tour toccherà l’Italia per 3 imperdibili date nel 2023: il 12 luglio Stadio Olimpico - Roma, il 14 luglio Stadio San Siro - Milano e il 16 luglio Stadio dall’Ara - Bologna. Le date in Nord America faranno tappa al Madison Square Garden di New York, allo United Center di Chicago, al Kia Forum di Los Angeles e alla Scotiabank Arena di Toronto. La band inizierà poi il tour europeo negli stadi il 16 maggio, con tappe che includono lo Stade de France di Parigi, lo Stadio Olimpico di Berlino, lo Stadio San Siro di Milano e il Twickenham Stadium di Londra.

Per ulteriori informazioni sull’itinerario del tour e sulle date di vendita dei biglietti, si può visitare il sito depechemode.com. A partire dalle 10 di giovedi 6 ottobre, i biglietti per le date italiane saranno disponibili solo per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla pre-sale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale si aprirà alle 10 di venerdi 7 ottobre su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.