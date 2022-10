Timperi e Muccitelli a Citofonare Rai2, Setta fatta fuori. E lei gela tutti

02 ottobre 2022 a

Domenica. Una come tante altre. A Uno mattina in famiglia, su Rai1, è ospite Simona Ventura. Una bella intervista a tre con i conduttori, piena di spunti: Monica Setta riempie di complimenti Super Simo e saluta anche la Perego, che non è presente in studio. Ma alla fine del programma, intorno alle 12, accade qualcosa di molto strano: Timperi e la Muccitelli - conduttori di Uno Mattina in famiglia con la Setta - compaiono su Rai2 nel programma della Ventura e della Perego. Però manca proprio Monica Setta. Non è stata invitata? Che cosa è successo? Lei, su Twitter, dopo molte domande della Rete, gela tutti: “Abbiate pazienza, ognuno invita chi vuole e si comporta come crede. A me ha fatto molto piacere avere ospite oggi a Uno mattina in famiglia Simona Ventura e citare ovviamente la sua brava partner di conduzione Perego a Citofonare Rai2, un gran bel programma”.

Una doccia fredda sui social, dove gli ascoltatori cinguettano dopo aver notato l’assenza della Setta come ospite nel programma della Ventura e Perego. Ma a quanto pare lei è impegnata con la partenza di due nuovi programmi: Generazione Zeta (dal 4 ottobre su Rai2) e un altro format di interviste politiche. Sembra, però, che ci siano nervi tesissimi in via Teulada. Secondo una gola profonda, il giovedì prima dell'inizio di Uno mattina in famiglia - sabato 17 settembre - Guardì avrebbe convocato i conduttori (Setta, Ingrid e Timperi) per chiedere a uno sforzo di armonia. Insomma: niente litigi, niente gossip. “Diventare migliori amici oltre che impeccabili colleghi": sarebbero questi i consigli del maestro supremo Guardi. Monica Setta, da rumors, avrebbe incassato il suggerimento mostrandosi molto disponibile nei confronti dei due colleghi. E in via Teulada c’è chi parla di saluti e sorrisi, oltre a proposte di caffè insieme al bar dopo il programma.

Poi, il 28 settembre - alla vigilia del debutto del nuovo programma della Setta - arriva l’invito a I fatti vostri, dove la giornalista viene trattata con i guanti bianchi da Sottile. Lì racconta il suo percorso giornalistico, che va da Montanelli a Costanzo. Passando anche per Pippo Baudo che la volle al dopo Festival di Sanremo nel 2003. Questi sono i fatti. Cronologicamente raccontati. Dopo la battuta poco felice di Timperi, che alla prima puntata ironizza dando della “raccomandata” alla Setta, arriva quello che sembrerebbe uno sgambetto. Forse l’ennesimo. Ingrid e Timperi a Citofonare Rai2 senza Monica Setta. Come la prenderà Guardì che aveva chiesto una tregua?