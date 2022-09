Unomattina in famiglia, Timperi contro Monica Setta: "Solita raccomandata". La lite in diretta

17 settembre 2022 a

“La solita raccomandata”. Così Tiberio Timperi ha sbeffeggiato la collega Monica Setta a “Uno Mattina in Famiglia”. Come si vede nel video pubblicato su Twtter da @giuscandela, in apertura della puntata di sabato 17 settembre, la conduttrice - seduta al tavolo insieme a Ingrid Muccitelli (plasticamente in mezzo ai due) e Timperi – ha dato il buongiorno ai telespettatori con aria allegra: “Ci siamo, siamo tutti e tre insieme, solo io ho il microfono, loro due no, poi ce lo passeremo…”. L’incipit innocente e giocoso ha fatto sorridere Muccitelli e inalberare Timperi che non ha trattenuto una battuta velenosa: “La solita raccomandata”. La giornalista ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha proseguito ignorando con eleganza la frecciatina: “Ehhh appunto… raccomandata da Tiberio Timperi… allora… buongiorno”.

I due conduttori si detestano cordialmente e non hanno perso occasione per sottolineare di non essere amici. Nel 2020, al settimanale “Vero”, Monica Setta dichiarò che non aveva nemmeno il numero di telefono del collega, mentre nel 2021 alla rivista “DivaeDonna”, il conduttore precisò: “Non è vero, ha il numero del mio cellulare, ma io le impedisco di chiamarmi”.

G.O.