La7, ecco “Una giornata particolare”. Storia e cultura con Aldo Cazzullo

A partire da mercoledì 14 settembre, dalle 21.15, andrà in onda su La7 “Una giornata particolare”, un nuovo programma di storia e cultura di Aldo Cazzullo. Nel format originale della rete di Urbano Cairo il giornalista accompagnerà i telespettatori in un viaggio in una giornata cruciale di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la sua storia, e in molti casi di tutta l’umanità. La prima, delle 6 puntate, racconterà la Marcia su Roma del 24 Ottobre 1922: una lunga giornata particolare che ne dura ben 7, dal 24 al 31 Ottobre del ‘22. Un evento, cruciale nella storia d’Italia, di cui Cazzullo ripercorrerà gli avvenimenti che hanno portato Benito Mussolini a diventare Presidente del Consiglio, sancendo di fatto l’inizio della dittatura fascista.

Il racconto attraverserà anche i luoghi legati alla Marcia: il Quirinale, residenza romana dei Savoia; Il Viminale, la sede del governo; Il Vittoriale degli Italiani, dimora di D’Annunzio e Milano, la città che ha assistito all’ascesa di Mussolini e nella quale il Duce si rifugia nelle giornate della Marcia, assistendovi da lontano. Cazzullo sarà accompagnato da due inviati nella “storia”, Claudia Benassi e Raffaele di Placido.