Jovanotti canta al "Beach party", ma come imprenditore non fa grandi affari

Si svolgerà domani a Marina di Ravenna la terza tappa del «Jova Beach Party 2022», il tradizionale tour estivo di Lorenzo Jovanotti. Ma il cantante, che a all'anagrafe fa Lorenzo Cherubini, si presenta all'appuntamento con risultati non brillanti delle sue due società, la Soleluna srl e la Yo Company Srl. La prima, infatti, ha chiuso il bilancio 2021 in perdita per oltre 138mila euro dopo che l'anno prima era stato realizzato un utile di 98mila euro, a fronte di ricavi che si sono praticamente dimezzati da 917mila a 413mila euro. L'assemblea dei soci ha deciso di coprire tutto il disavanzo attingendo al fondo di riserva straordinario. Anche il bilancio della Yo Company è stato contraddistinto dal segno rosso, sia pur inferiore, avendo chiuso il 2021 con una perdita di 28mila euro (anche questa tutta ripianata) rispetto all'utile di 41mila euro del precedente esercizio, a fronte di ricavi diminuiti da 135mila a 89mila euro. Delle due società «Jova» è socio al 90%, il restante 10% è della moglie Francesca Valiani.

