Nudi per la vita, Alessandra Mussolini si spoglia su Rai2 con Mara Maionchi

Come mamma l'ha fatta. Negli ultimi anni, Alessandra Mussolini ci ha abituato a vederla protagonista in tv e tenere banco tra liti furiose con Selvaggia Lucarelli e balletti perdifiato a Ballando con le Stelle. Questa volta, però, le cose stanno un poì diversamente e siamo certi che l'intenzione lascerà il segno.

Mussolini, infatti, ha deciso di partecipare al nuovo programma "Nudi per la vita" che andrà in onda su Rai2 e sarà condotto da Mara Maionchi. Nel programma dedicato alla prevenzione medica, gli ospiti saranno protagonisti di uno spogliarello in stile Full Monty. L'anticipazione è stata pubblicata da Dagospia e, tra le indiscrezioni, si fa anche il nome di Elisabetta Gregoraci. E' proprio il caso di dire che staremo a vedere...

