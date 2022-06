Omnibus, “buon compleanno Mimmo”. Francesco Paolo Sisto stupisce lo studio e scatta la reazione

05 giugno 2022 a

Nella puntata del 5 giugno di Omnibus, talk show mattutino di La7 condotto da Frediano Finucci, si approfondisce il tema dei referendum sulla giustizia del 12 giugno prossimo. Ospite in collegamento è l’onorevole Francesco Paolo Sisto, sottosegretario di Stato alla giustizia, che ha colto tutti di sorpresa per una dedica inaspettata durante il discorso: “Bisogna ripristinare il valore della Costituzione. Noi di Forza Italia abbiamo sempre supportato la Costituzione, sono valori sempre supportati. Lo dico - le parole che stupiscono lo studio - come un ciclista al Giro d’Italia negli anni ’60, fatemela dire perché l’umanità e le persone contano, volevo fare gli auguri di compleanno ad un mio carissimo amico che si chiama Mimmo. Mi sembra giusto che l’umanità e l’umanizzazione dei nostri ruoli qualche volta possa avere anche i suoi spazi”.

“Non ho capito…” dice Finucci, che resta sbigottito e strabuzza gli occhi. “Lei ha fatto gli auguri ad un suo amico?” la domanda rivolta al deputato azzurro, che risponde seccamente: “Sì”. Si sente un “mah” di disapprovazione in sottofondo, ma Sisto col sorriso sulle labbra spiega: “Ho fatto gli auguri ad un mio amico perché credo che sia giusto che anche i rapporti umani e personali possono avere qualche spazio, ci tengo, mi perdonerete questa debolezza da ciclista degli anni ’60 che salutava la mamma quando vinceva le tappe. È una piccola debolezza di cui mi faccio carico e che rimetto alla comprensione dell’uditorio”. “Vabbè… Apriremo la rubrica delle dediche” chiosa stizzito Finucci.

