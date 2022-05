Camila Cabello, lo show di Champions League è impressionante e spacca i social

28 maggio 2022 a

Lei canta mentre fuori dallo stadio è il caos. Camila Cabello infiamma la cerimonia d’apertura della finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid allo Stade de France di Parigi: la cantante di origini messicane è infatti la star della finale. Fuori vanno in scena i disordini con la polizia francese che prova a disperdere con gas lacrimogeni e spray urticanti i tanti tifosi dei Reds senza biglietto, dentro c'è lo spettacolo dell'artista che però divide i social. Lo show di Camila diventa subito un tormentone social tra utenti che la osannano e quelli che la criticano anche perché innervositi dall'attesa infinita per l'inizio della finale. "Davvero non c'era nessuno meglio di Camila Cabello per aprire la finale?" cinguettano. E ancora: "E' proprio stonata mi dispiace ma è così mamma mia una nota non la azzecca". "Ma che c'entra Camila Cabello con il Real? Ma lei non è cubana?" Ma c'è stato anche chi l'ha difesa e apprezzata fino a farla diventare virale su Twitter.

Così tra la calca all'ingresso, i 36 minuti di ritardo, i disordini fuori dai cancelli è andato in scena lo show di Camila Cabello, che ha cantato metà in spagnolo e metà in inglese accompagnata da una coreografia pazzesca. "Sono così entusiasta di salire sul palco della finale di Champions League a Parigi" aveva dichiarato la cubana qualche ora prima dell'importante appuntamento. "Ho intenzione di fare uno show davvero speciale, mettendo insieme lo spirito delle mie origini latine e il senso di unità per i fan dello sport e della musica in tutto il mondo. Non vedo l'ora". Speciale non è ancora chiaro, impressionante di certo.

