Che ha fatto Richard Gere, a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio parla troppo. E la moglie Alejandra piomba in diretta

Richard Gere, bello e spumeggiante a "Che Tempo Che Fa", svela gli altarini delle terze nozze. In collegamento con la puntata di domenica 22 maggio, dalla sua villa da 2 milioni di dollari a New York, l’attore ha sorpreso per la loquacità, la simpatia e la disponibilità. Si è lasciato intervistare più a lungo del previsto e non ha lesinato aneddoti sulla vita privata: dall’amore per l’Italia agli amici che ha nel Bel Paese fino all’incontro con il regista Franco Zeffirelli incontrato nella storica villa di Positano. Un riferimento voluto perché alla costiera amalfitana è legato il suo grande amore.

Durante la chiacchierata, infatti, Richard Gere ha più volte elogiato e incensato la moglie Alejandra Silva (figlia di Ignacio Silva, ex vicepresidente della celebre squadra iberica del Real Madrid e molto attiva nel campo della beneficenza) fino a quando il conduttore Fabio Fazio non ha dato vita a un siparietto chiedendo di mostrarla alle telecamere per un saluto. Così la dolce metà ha fatto capolino e l’attore e attivista ha raccontato un retroscena sul loro primo incontro: “Come dicevo, amo Positano da quando ho conosciuto Zeffirelli, ma facciamo un salto in avanti di 30 anni. Ho portato al Giffoni film festival mio figlio, mi piaceva stare lì, ma ero solo, erano passati due anni dal mio ultimo divorzio, ero un po’ triste. L’ultima sera vado a cena a Positano e chi incontro? Questa donna straordinaria che oggi è qui con me. Lei e il suo ex marito hanno acquistato la villa di Zeffirelli e l’hanno trasformata in hotel…”.

E mentre Gere rideva, la moglie ha bloccato sul nascere altre rivelazioni: “E’ una storia privata, non si può dire di più dai…”, “Immaginiamo” ha aggiunto sibillino il conduttore Fabio Fazio. Alejandra Silva, 39 anni, era sposata quando nel 2018 ha conosciuto Richiard Gere, 70 anni. I due si sono innamorati e hanno avuto due figli. La star di Hollywood ha alle spalle i matrimoni con la modella Cindy Crawford e l’attrice Carey Lowell da cui ha avuto il primogenito.

