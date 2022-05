Adidas, bufera sulla pubblicità con i seni nudi: spot vietato nel Regno Unito

Alice Antico 16 maggio 2022 a

a

a

Tutto è nato da una pubblicità del noto marchio Adidas diventata virale lo scorso febbraio. “Crediamo che i seni delle donne, in ogni loro forma e grandezza, meritino sostegno e comodità […] Ecco perché i nostri nuovi reggiseni sportivi hanno 43 modelli diversi, affinché chiunque si senta a proprio agio”. E sotto, come foto, decine di foto di decollete di ogni sorta.

Un inno alla diversità? O un inno alla volgarità? Che si tratti dell’uno o dell’altro, tutto ciò ha comunque provocato la reazione di decine di cittadini britannici che hanno protestato presentando denuncia alla “Advertising Standards Agency” e scatenando un'aspra polemica. Per la maggior parte, si è trattato di proteste contro lo spot in quanto, secondo loro, “sessista”, poiché avrebbe “considerato le donne come oggetti, riducendole a parti del corpo”. Persone indignate, secondo le quali l'uso della nudità in questa campagna pubblicitaria rischierebbe di sessualizzare le donne, di ridurle a mere parti del corpo. Alcune delle segnalazioni ritenevano l’immagine inappropriata, soprattutto se esposta in luoghi frequentati da bambini. Twitter, su cui è stato pubblicato lo spot, ha sottolineato che il post è stato segnalato da alcuni utenti, ma che non violava in alcun modo i suoi termini di servizio. Ma in realtà, come spiega la BBC, la “Advertising Standards Agency” ha censurato lo spot per “nudità esplicita” che potrebbe risultare in alcuni casi offensiva e non appropriata, soprattutto per i minori: “Poiché gli annunci contenevano nudità esplicita, abbiamo ritenuto che richiedessero un attento targeting per evitare di risultare offensivi a coloro che li vedevano. Abbiamo ritenuto che l'immagine non fosse adatta per l'uso sui media non mirati, in particolare dove poteva essere vista dai bambini”.

Adidas, però, continua a difendersi e persevera nello spiegare l’intento di quelle immagini: “Crediamo che i seni di tutte le forme e dimensioni meritino supporto e comfort su misura per loro. Ecco perché la nostra nuova gamma di reggiseni sportivi contiene 43 modelli, così tutte possono trovare il reggiseno sportivo giusto per loro”. Il noto marchio sportivo lo ribadisce, spiegando che le foto dei seni avevano lo scopo di riflettere e celebrare diverse forme e dimensioni, illustrare la diversità e dimostrare perché i reggiseni di sostegno su misura siano importanti. E ha aggiunto che le immagini erano state ritagliate per proteggere l'identità delle modelle e per garantire la loro sicurezza. Tutte le modelle si sono offerte volontarie per avvalorare la “body positivity” sostenuta dalla campagna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.