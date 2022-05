Carlo Fuortes, dimissioni e via dalla Rai: Monica Maggioni e Mario Orfeo vogliono il suo posto

Andrea Giacobino 07 maggio 2022 a

a

a

Che poi alla fine, per chi lo conosce bene è quasi una «non notizia». Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci che darebbero come imminenti le dimissioni di Carlo Fuortes da ad Rai. C'è addirittura chi parla di una mail, partita proprio dall'ufficio dell'Amministratore delegato. Del Teatro dell'Opera Fuortes ha fatto la vera passione di una vita e pare essersi liberato per lui un incarico ancor più prestigioso in quel di Milano. Le molteplici difficoltà nel gestire la «macchina statale della Rai» gli sottrae ancora oggi, molte ore di sonno. Non vedrebbe l'ora di sganciarsi e dedicarsi invece al suo grande progetto. A differenza di qualche mese fa, ora pare che pure il suo principale sostenitore Mario Draghi sia disposto a dargli il nulla osta. I maligni sostengono che entrambi in realtà non vedano l'ora di trovare riparo in altri incarichi.

Berlinguer fatta fuori da Rai3? Il faccia a faccia con l'ad Fuortes e la possibile retrocessione

Non si è fatto manco in tempo a schiacciare il tasto invio della presunta mail che già è partita la ridda per la successione. La onnipresente Monica Maggioni viene data in corsa. Ma deve guardarsi da un competitor molto agguerrito ed ancor più accreditato di lei. Quel Mario Orfeo che sta acquisendo sempre più potere (politico) e spazio. Voluto e coccolato dal segretario del Pd Enrico Letta, sembra il vero predestinato a prendersi l'ufficio al piano più alto di viale Mazzini. Se non stessimo parlando di tivù pubblica, pagata dai contribuenti, potremmo dire con grande nonchalance che si tratta di un affare tutto interno al Pd. Vista la spartizione del recente passato, quasi una non notizia, appunto.

Lo stipendio da capogiro della Rai a Damilano: quanto incassa per 10 minuti al giorno in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.