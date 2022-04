Sabrina Salerno si sbottona su Instagram, la foto di primavera fa esplodere i fan

30 aprile 2022 a

Sabrina Salerno ci ha preso gusto e i follower con lei. Il suo account Instagram sta facendo venire il mal di testa ai fan: nessun nudo sfacciato e nessun lato B falsamente coperto da un tanga, ma tante pose seducenti e tante allusioni. Insomma, la cantante ha deciso di essere un’eterna sexy lady. E così mostra il decollete generoso in versione cow girl scrivendo: “E’ un mondo selvaggio, selvaggio”, si sbottona camicia e jeans per mostrare la lingerie di pizzo nera o ancora gattona sul letto fasciata in un mini abito di paillettes nera dove l’occhio cade, suo malgrado, sul profondo scollo. Look che suscitano apprezzamenti ormonali. Si va da più garbati: “Autentica meraviglia”ai più porcini: “Non sai cosa ti farei così selvaggia”.

Nel frattempo, Salerno è tornata in tv. E’ tra le protagoniste del programma musicale “Name That Tune – Indovina la Canzone 2022”, in onda su Tv8. La terza edizione è condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, due dei The Jackal. Tra gli ospiti della prima puntata, oltre all’ex ballerina di “Ballando con le Stelle”, anche l’amica Mietta, Iva Zanicchi e l’attrice comica Michela Giraud.

