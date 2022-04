Victoria De Angelis replica il topless su Instagram e stende i fan. La foto pazzesca dopo il Coachella

23 aprile 2022 a

Accompagna le foto su Instagram con l’emoji di un angelo, ma gli scatti di Victoria De Angelis sono tutto tranne che angeliche. La bassista e fondatrice dei Maneskin ha il talento per la musica e il vizio di stupire, attirare critiche, sconvolgere i benpensanti.

Sul palco del Coachella 2022, il famoso Festival statunitense, Victoria si è esibita con la solita grinta e il solito pizzico di trasgressione. Il suo segno distintivo ormai sono stelline, cuoricini, crocette, coppettine di pelle nera adesiva sui capezzoli. Il minimo per evitare il topless totale. Per il resto petto in fuori e nudo. Il look ha conquistato i follower di Instagram stregati dal fascino e dalla libertà di Victoria e anche i fan d’Oltreoceano. Se Damiano è il frontman della band, lei è la vera leader carismatica. Dopo il successo al Festival di Sanremo e all’Eurovision Song Contest, i Maneskin sono lanciatissimi nello star system mondiale. Di recente si sono trasferiti in America e vivono in pianta stabile a Los Angeles dove stanno preparando il loro nuovo album.

